افتتاح المرحلة الثانية لمشروع ترميم مسجد الطنبغا الماريداني في القاهرة

افتتح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ولويس مونريال مدير مؤسسة الاغاخان، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية والأخيرة من أعمال مشروع ترميم مسجد الطنبغا الماريداني بمنطقة الدرب الأحمر.

وذكرت وزارة السياحة والآثار، في بيان اليوم، أنه خلال الافتتاح عُرض فيلم تسجيلي قصير عن ما قامت به مؤسسة الأغاخان من أعمال التطوير بمنطقة الدرب الأحمر وإنشاء حديقة الأزهر، وكذلك أعمال مشروع ترميم المسجد.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن افتتاح المرحلة الثانية من مشروع ترميم المسجد يأتي استكمالاً لما يقوم به المجلس للحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري واستمراراً لأداء دوره كمؤسسة علمية تحافظ على الآثار، موضحا أن المرحلة الثانية من أعمال ترميم المسجد نُفذت تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة والآثار ووفقاً للقواعد الأثرية المعمول بها عالمياً، وبتمويل من الإتحاد الأوربي ومؤسسة الأغاخان للخدمات الثقافية، بتكلفة بلغت 32 مليون جنيه مصري، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف.

مراعاة الدقة في تنفيذ أعمال الترميم

وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن أعمال الترميم نُفذت بدقة مع مراعاة الحفاظ على الهوية البصرية والتاريخية للمسجد والطابع الأثري له، من خلال إبراز ما يزخر به من نقوش وفنون من العمارة الإسلامية، وباستخدام أحدث النظم والأساليب في أعمال الترميم الأمر الذي جعل المسجد يظهر في أبهى صورة.

وذكر «خالد»، أن المجلس الأعلى للآثار بدأ أعمال ترميم المسجد في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس مع مؤسسة الأغاخان عام 2018، وتم افتتاح أعمال المرحلة الأولى من المشروع في أكتوبر 2021، كما استمرت أعمال المرحلة الثانية ما يقرب من 18 شهرا.

ولفت إلى أهمية هذا المشروع ودوره في دمج المجتمع المحلي المحيط بهذه المنطقة، وهو أبرز محاور استراتيجية المجلس الأعلى للآثار خلال الفترة المقبلة لتعزيز مزيد من الوعي المجتمعي وتعريف سكان المناطق المحيطة بالاثر بتاريخهم ومشاركتهم في تطويره والحفاظ عليه.

تقديم تجربة سياحية فريدة

وأكد لويس مونريال مدير مؤسسة الأغاخان، أن مشروع ترميم المسجد يعد إضافة للمشروعات المهمة بمنطقة الدرب الأحمر، ويسهم في تقديم تجربة سياحية فريدة للجمهور وسائحي المنطقة.

ومن جانبه، أعرب كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوربى بالقاهرة عن فخر الاتحاد الأوروبي للمشاركة في هذا المشروع المهم، لما يحظى به المسجد من موقع متميز ضمن المسار السياحي لمنطقة الدرب الأحمر، مؤكداً على التزام الاتحاء الأوروبي للعمل والتعاون من أجل إثراء التراث الثقافي والحضاري وتحقيق الاقتصاد المستدام داخل المواقع الأثرية والثقافية ودعم السياحة الثقافية والمعرفة.

وعن أعمال مشروع الترميم أوضح العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات، أن أعمال المرحلة الثانية تضمنت ترميم الأروقة الثلاثة الباقية للمسجد والصحن، حيث تم ترميم ومعالجة الأسقف الخشبية المزخرفة وترميم الملاط الأثري بالواجهات الداخلية و الخارجية للمسجد، بالإضافة إلى أعمال تنظيف الأملاح وكحلة الأجر الأثرى القديم، و ترميم الأرضيات الحجريّة بالصحن والأروقة وإضافة جلسات رخامية بالصحن لخدمة المصلين وإضافة أحواض للنباتات، كما استكملت أعمال رفع الكفاءة لفوارة الصحن المخصصة للوضوء والتى تمثلت فى أعمال الدهانات وحفظ النص الكتابى الخاص بلجنة حفظ الأثار العربية والتوصيلات الخاصة بامدادها بالمياه وكذلك أعمال الصرف، كما تم ترميم البخاريات الجصية المتصدرة للواجهات الداخلية للأروقة.

وأضاف أن أعمال المشروع تضمنت أيضاً تجديد شبكات ووصلات الكهرباء، وتنفيذ نظام إضاءة داخلية وخارجية، وعمل نظام الصوتيات داخل المسجد، كما تم تزويد المنطقة بأماكن استراحة على أرصفة الجامع الخارجية لخدمة أهالي المنطقة.