ممشى السلام في شرم الشيخ.. وجهة سياحية جديدة بمواصفات عالمية

يمكنك الاستمتاع بالمشي بشوارع شرم الشيخ، ومٌشاهدة كل ما ينطق بجمال المدينة السياحية، دون تكلفة من خلال أحدث مشروع سياحي أقيم بالمدينة، وهو ممشى السلام، الذي يعد مقصدا عالميا، ونقلة حضارية سياحية كبرى ذات طابع خاص يجعلك تقضي أوقات رائعة في ممارسة رياضه المشي، أو ركوب الدراجات في المسار المُقام خصيصا بمُواصفات عالمية وبه أماكن للاستراحة.

مواصفات الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ

قال اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، إنّ ممشى السلام، بطول 6 كيلومترات ومتوسط عرض يصل إلى 12 مترا، ويربط بين منطقتي خليج نعمة والسوق التجاري القديم، ويضم 57 برجولة خرسانية و83 برجولة خشبية، و1400 مقعد مخصص للاستراحة، ومدعم بمسار للدراجات وأماكن ترفيهية، مثل المسرح الروماني المكشوف الذي يسع 350 فرد ومطاعم وكافيهات وأماكن انتظار سيارات تسع 600 سيارة.

أطول ممشى سياحي بمحافظة جنوب سيناء

وأشار «فودة» إلى أن المشروع جرى تنفيذه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويبدأ ببوابة أيقونية ويضم مساحات خضراء وأحواض لنباتات الظل والزهور بمختلف أنواعها، وشلالات مياه فهو أطول ممشى سياحي بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى الأمان الذي يعم بالمنطقة إذ أن سرعة المركبات على طريق السلام لا تزيد عن 60 كيلو مترًا، وتهدئ السرعة، لتصل إلى 40 كيلومترًا في المناطق المجاورة للممشى.

وقال «أحمد سرور» وهو مواطن يقيم بمدينة شرم الشيخ، إنّ هذا الممشى يستهدف جذب السياح للترويج للأنشطة المقامة على جانبي الطريق، ويستفاد منه المواطنين المقيمين بالمدينة.