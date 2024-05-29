رئيس القطاع الديني يفتتح مسجد الطنبغا المارداني بالقاهرة بعد صيانته

أناب أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، في افتتاح مسجد الطنبغا المارداني الأثري بالدرب الأحمر بالقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024م.

حضر الافتتاح الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولويس مورال مدير مؤسسة أغاخان، وكريستيان برجر رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة.

مسجد الطنبغا المارداني

جدير بالذكر، أن مسجد الطنبغا المارداني الأثري بالدرب الأحمر تم بناؤه عام سنة 740 هـ، وتتميز الزخارف على جانبي المحراب بأنها من أروع وأجمل الزخارف في مساجد مصر الأثرية، مع واجهة الرواق الشمالي المغطاة بالرخام وباقي أجزاء حائط القبلة المزيَّنة بحليات رخامية دقيقة مطعمة بالصدف.