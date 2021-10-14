سفراء الاتحاد الأوروبي يزورون مسجد الطنبغا المرداني ومنطقة باب الوزير

زار 13 سفيرا من سفراء الاتحاد الأوربي وعائلاتهم، اليوم، مسجد الطنبغا المارداني، من بينهم سفراء دول كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وفنلندا وسلوفانيا وبلجيكا وأيرلندا والمجر، وأستونيا وبلغاريا والبرتغال.

تأتي هذه الزيارة، بعد أسبوعين من افتتاح المسجد، بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من ترميمه، وتجول السفراء وعائلاتهم داخل المسجد، إذ جرى تعريفهم بتاريخ المسجد، وقيمته الأثرية والتاريخية، وكذلك أعمال الترميم التي تمت به، كما تجولوا بمنطقة الدرب الأحمر والمباني الأثرية الموجودة بالمنطقة.

ترميم المسجد بدعم من الاتحاد الأوروبي

وأشار السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى أن هذه هي المرة الثانية التي نعود فيها إلى مسجد المارداني وهذه المرة نعود مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم، للاستمتاع بجزء من التراث الغني لمصر، الذي جرى ترميمه حديثًا بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويعيد هذا المشروع، تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، فضلاً عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة، حيث من الممكن الحفاظ على التراث الثقافي، وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوقت ذاته.

افتتاح مسجد الطنبغا المرداني

وتجدر الإشارة، إلى أن مسجد الطنبغا المرداني، جرى افتتاحه يوم 30 سبتمبر الماضي، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ترميمه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

وشملت أعمال المرحلة الأولى ترميم الجزء الشرقي من المسجد من أعمال الترميم الإنشائي، والترميم الدقيق وتطوير نظم الإضاءة الداخلية والخارجية، لكل من المئذنة والقبة والواجهات الخارجية والصوتيات، التي اشتملت على سماعات ولوحة توزيع الصوت والمشكلات الزجاجية.

وشملت الأعمال أيضا، تأهيل البنية التحتية السياحية المادية والاجتماعية والاقتصادية، التي تسمح للزوار الاستمتاع بالمعالم الأثرية المتميزة في قلب القاهرة.