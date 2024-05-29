فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق ببرج البرلس في كفر الشيخ للصيانة

أعلنت هندسة كهرباء برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة برج البرلس لمدة 4 ساعات، اليوم الأربعاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وذكر بيان صادر عن هندسة كهرباء برج البرلس، أنّ المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، بمدينة برج البرلس هي «منطقة السنترال - منطقة سيدي غانم - منطقة الكتيبة»، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.

إجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة للمحولات

وأهابت هندسة كهرباء برج البرلس بأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات والمدارس الواقعة في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بتدبير احتياجاتهم، حتى عودته مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية والطارئة اللازمة.