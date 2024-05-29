ناصر عبدالرحمن يكتب: «شبابنا.. أحلى ما فينا»
كتب:
ناصر عبدالرحمن
03:02 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
ناصر عبدالرحمن
«شبابنا ٠٠ أحلى ما فينا»
تلاقيه في البلاد
في النجوع والقرى
صنايعي وفلاح وارزقي
في الحارة يشيل مع أهله
وفي حاله حيران وبيبتسم
خدوم وشايل همه
راضي وهو راضي
عابر سنين شبابه
صديق التعب
سكته معروفة
وكتير منهم
زي القمح دهب في نفسه
وكتير بيتخرج من الجامعة
قبل أى خطوة
بيدخل مدرسة الرجولة والكفاح
مصر أجمل ما فيها
شبابها ٠٠٠
المصري مهما كانت حالته
عايش ولا مهاجر
مهما كانت لقمته
ومهما كان تعليمه
مهما كانت قدرته
اجمل مافيه حبه لوطنه
فطرته الكرامة
اسمه محمد وأحمد وصلاح وخاطر ورفاعي ومنسي
اسمه مصري