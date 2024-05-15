وزير الرياضة: نمتلك 5 آلاف مركز شباب و1200ناد في مصر

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إننا نمتلك 5 آلاف مركز شباب و1200 نادي في مصر، وهو ما أدى إلى زيادة قاعدة الممارسة، موضحا أنه تم تطوير مراكز شباب الجمهورية خلال الـ 5 سنوات الماضية بـ 6.8 مليار جنيه.

ونوه خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن مراكز الشباب في مصر تضم جميع الأنشطة سواء فنية أوثقافية أو اجتماعية ولا يقتصر الأمر على الرياضة فقطـ، مضيفا أننا نسعى لتطوير مراكز الشباب لتحويلها لمراكز خدمة المجتمع بها كافة الخدمات.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن دوريات مراكز الشباب أصبحت متطورة من حيث الشكل والمضمون والجوائز، وأصبحت تضم كافة الانشطة.

وأكمل وزير الرياضة، أنه تم القضاء على مصطلح الألعاب الشهيدة الذي كان يطلق في السابق على اتحادات الرياضة، فقد أصبحت موجودة على أرض الواقع بعد نجاح الاتحادات في تحقيق إنجازات عالمية في مختلف المحافل الدولية.