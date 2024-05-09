«بناء الوعي السياسي لدى شباب وطلائع مصر».. ندوات تثقيفية بالقليوبية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني، ندوة تثقيفية حول «بناء الوعي السياسي لدى الشباب وطلائع مصر»، بحضور أعضاء برلمان الشباب والطلائع، وذلك بمركز شباب أسنيت بإدارة شباب كفر شكر.

اساليب التنشيط الفكري

أدار الندوة، اليوم، أحمد أبوغزالة مدرب بوزارة الشباب والرياضة، وتضمنت «أساليب التنشيط الفكري حول مفهوم الوعي والبناء».

كيفية بناء الوعي

وتناول أبوغزالة، كيفية بناء الوعي لدى الشباب والطلائع من خلال العقل والقلب والإدراك، موضحا أن للوعي أنواع، فهناك «وعي صحي وتعليمي وسياسي»، وهناك أيضًا أنواع للأمية، ومنها: «أمية صحية وتعليمية وثقافية وسياسية»، مشددا على دور البرلمان لبناء الوعي لدى الشباب والطلائع من خلال عضويتهم ومشاركتهم في أنشطة البرلمان وفاعلياته.

بناء الوعي السياسي

وأضاف أبوغزالة، أن بناء الوعي السياسي يعتمد على بناء التفاعل والمشاركة، ويحتاج دوما إلى أساليب التطوير المعاصر، والتزاما بقيمة المسؤلية في الاختيار للقرار والسلوك والكلمات والأفعال والتصرفات، وبما يحقق مناخ مستقر لدى الشباب والطلائع يساعدهم ويقويهم لمزيد من الإبداع في شتى مجالات حياتهم .

تأتي فعاليات الندوة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية .