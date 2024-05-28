«مصر للطيران» تسير أولى رحلات الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام غدا

أعلن الناقل الوطني مصر للطيران انطلاق أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لمصر على متن أسطول الشركة الوطنية غدًا في تمام الساعة 07:00 عبر رحلة رقم MS1693 لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية.

ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران في أول أيام التفويج 16 رحلة جوية للأراضي المقدسة وذلك بواقع 6 رحلات جوية إلى جدة و10 رحلات جوية إلى المدينة المنورة، من بينها 4 رحلات جوية لنقل حجاج باماكو وكوناكري ورحلة من برج العرب لجدة لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية وقرعة المنوفية بعثة وزارة الداخلية وحج أفراد وعمل.

وفي سياق متصل، أكّد إيهاب عبدالعال عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار أنَّ رحلات الحج السياحي طيران ستنطلق بداية من يوم 25 ذو القعدة من العام الهجري 1445 الموافق 2 يونيو 2024، لافتا إلى أن أعداد حجاج السياحة الذين سيسافرون جوا هذا العام يبلغ نحو 20 ألف حاج، موضحًا أنَّ هناك 6 آلاف آخرين سيسافرون للحج برًا.