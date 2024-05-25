حجاج صينيون يضعون علامات على رؤوسهم أثناء دخول الحرم المكي.. ما القصة؟

يصطفون خلف بعضهم، يسيرون في أفواج منظمة مرتدين زيًّا موحّدًا، إذ يرتدي الحجاج الصينيون ملابس الإحرام البيضاء، بينما ترتدي السيدات ملابس بألوان الكحلي والنبيتي والأبيض وتضعّن الورود الملوّنة فوق رؤوسهنَّ أثناء الدخول إلى الحرم المكي الشريف، فما القصة؟

سيدات الصين تضعن الورود الصفراء والفوشيا على رؤوسهن

«شين مو» مترجم البعثة الرسمية للحجاج الصينيين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لعام 1445 كشف لـ«الوطن»، سر وضع سيدات الصين الورود الصفراء والفوشيا على رؤوسهن أثناء دخولهن إلى صحن الكعبة المشرفة، مؤكدًا أنهن وضعن «نيشان»، على رؤسهن كعلامة كي لا يفقدن إحداهن: «نضع النياشين على رؤوس السيدات كعلامة، إذا فقدن إحداهن فتلك العلامة ستكون دليلا للوصول إليهن».

الأصفر هو اللون الذي استخدمته السيدات الصينيات لوضعه كعلامة على رؤوسهن، إضافة إلى اللون الفوشيا والبينك، إذ تعبر هذه الألوان عن الثقافة الصينية بحسب «شين»: «الأصفر هو لون الإمبراطور في الإمبراطورية الصينية، وزين اللون الأصفر الكثير من القصور الملكية والمعابد، وكان يُستخدم في ملابس للأباطرة، ويمثل هذا اللون الحرية من هموم الدنيا لذلك يفضل الحجاج وضع علامة به أثناء الذهاب؛ لأداء فريضة الحج كرمز للتخلص من الهموم وزهد الدنيا».

سر اختيار اللون الأحمر بتدرجاته

سر آخر كشفه مترجم البعثة الرسمية للحجاج القادمين من الصين، وهو اختيار اللون الأحمر بتدرجاته كزيا للسيدات أثناء الدخول إلى الحرم المكي: «اللون الأحمر يرمز إلى السعادة وحسن الحظ، لذلك تفضل السيدات ارتدائه تعبيرًا عن الفرحة والسعادة بأداء أعظم فريضة وهي الحج، لذلك يحرصن على أن يكون في زيهن ذلك اللون أو تدرجاته».

شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، كانت قد استقبلت الفوج الأول القادمين من جمهورية الصين الشعبية، وذلك لأداء مناسك الحج لهذا العام بمكة المكرمة، وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة، استقبلهم فريق العمل بالحفاوة والترحيب وتقديم الهدايا والورد وماء زمزم مع ترديد الأناشيد الترحيبية بضيوف الرحمن، كما وُزِّعَت بطاقة «‫نسك‬» التي تحتوي على بينات كل حاج على الحجيج، بينما سهلت لهم قوات تنظيم الحشود الدخول إلى صحن الكعبة لأداء طواف القدوم، بحسب بيان السلطات السعودية المختصة بتسيير أمور حج هذا العام.