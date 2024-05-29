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انفجار عنيف يهز أمريكا.. تحطم النوافذ وتطاير الحطام عبر الشارع (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
05:59 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
انفجار يهز أمريكا

انفجار يهز أمريكا

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية مقطع فيديو، يوثق لحظة انفجار عنيف في أحد البنوك وسط مدينة يونجستاون بولاية أوهايو، وأسفر الانفجار عن إصابة 7 أشخاص، مما أثار قلقًا واسعًا ودعوات للتحقيق في الحادث وتقديم المساعدة للمصابين.

انفجار يهز أمريكا

ووفقًا لتقرير قناة «WFMJ»، انفجر الطابق الأول من مبنى مؤلف من 13 طابقًا في شارع «E. Federal Street»، الذي يضم بنك «تشيس»، حوالي الساعة 2:45 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأشير إلى أن سبب الانفجار كان ناتجًا عن تسرب الغاز.

وسجلت كاميرات المراقبة اللحظات المروعة للانفجار العنيف، الذي أسفر عن تحطم النوافذ وتطاير الحطام عبر الشارع، تاركًا وراءه سحابة من الدخان الكثيف، ويظهر أن الطابق الأول من المبنى قد تم تدميره تمامًا.

أفاد مستشفى «ميرسي» الصحي في يونجتاون بنقل سبعة أشخاص إلى المستشفى، بما فيهم شخص واحد في حالة حرجة، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست».

الشرطة الأمريكية تطلب من الناس الابتعاد

ووفقًا لرئيس إطفاء باري فينلي، لا يزال هناك شخص واحد في عداد المفقودين.

وأفادت زوجة الرجل المفقود لمحققي الإطفاء بأنه ذهب للعمل في المبنى، وأفادت شبكة «WKBN» بأن أفراد الإنقاذ لم يتمكنوا من تحديد مكانه تحت الأنقاض.

وطلبت إدارة شرطة يونجستاون الأمريكية من الناس الابتعاد عن المنطقة، وتم إخلاء عدة طوابق من المبنى الذي يحتوي على شقق سكنية.

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بقلم أحمد عادل موسى