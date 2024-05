انفجار عنيف يهز أمريكا.. تحطم النوافذ وتطاير الحطام عبر الشارع (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية مقطع فيديو، يوثق لحظة انفجار عنيف في أحد البنوك وسط مدينة يونجستاون بولاية أوهايو، وأسفر الانفجار عن إصابة 7 أشخاص، مما أثار قلقًا واسعًا ودعوات للتحقيق في الحادث وتقديم المساعدة للمصابين.

ووفقًا لتقرير قناة «WFMJ»، انفجر الطابق الأول من مبنى مؤلف من 13 طابقًا في شارع «E. Federal Street»، الذي يضم بنك «تشيس»، حوالي الساعة 2:45 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأشير إلى أن سبب الانفجار كان ناتجًا عن تسرب الغاز.

وسجلت كاميرات المراقبة اللحظات المروعة للانفجار العنيف، الذي أسفر عن تحطم النوافذ وتطاير الحطام عبر الشارع، تاركًا وراءه سحابة من الدخان الكثيف، ويظهر أن الطابق الأول من المبنى قد تم تدميره تمامًا.

Here is the dramatic security video of the explosion at the Chase Bank Building in downtown Youngstown. pic.twitter.com/QdapO52uME