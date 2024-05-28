العالم في 24 ساعة.. اشتباكات بإسرائيل وأعاصير مدمرة تجتاح أمريكا (فيديو)

شهد العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة العديد من الأحداث المهمة، من بينها وقوع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمئات من يهود الحريديم، إلى جانب استمرار الأعاصير المدمرة في اجتياح العديد من الولايات الأمريكية.

فوضي في تل أبيب

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة الإسرائيلية ومئات من الحريديم في قبر ربي شمعون بار يوحاي في ميرون.

وأعلنت إسرائيل مناطق الاشتباكات منطقة عسكرية مغلقة، فيما رصدت وسائل الإعلام العبرية فيديو يُظهر شرطيًا وهو يدفع رجلا بقوة.

وأكدت الشرطة أنها تأخذ الواقعة بجدية، بعدما أوقفت الجندي المعني بالحادث عن العمل، حتى انتهاء التحقيق في ملابسات الواقعة.

وظهرت شرطية وهي تدفع امرأة وتركلها، وفي فيديو آخر يظهر فريق طبي يعالج شخصًا فاقدًا للوعي مستلقيًا على الأرض بعد تعرضه للضرب من قبل الشرطة.

وأعلن مستشفى زيف في صفد عن استقبال 10 مصابين، بما في ذلك رجل عجوز يبلغ من العمر 75 عامًا يعاني من إصابة في الرأس، وتم تسجيل إصابة 5 شرطيين و4 حريديم بجروح طفيفة أيضًا نتيجة التعرض للإصابات.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن جروح المصابين تعتبر جافة، ومن المتوقع أن يتمكنوا من مغادرة المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

الجدير بالذكر أن آلاف الإسرائيليين من الحريديم وصلوا إلى منطقة قبر ربي شمعون بار يوحاي في ميرون منذ ساعات الصباح، حيث دارت اشتباكات مع قوات الشرطة، تسببت هذه الأحداث في تلفيات للممتلكات في المكان، وأسفرت عن إصابة 19 شرطيًا بعد تعرضهم للرمي بقضبان حديدية وزجاجات وأشياء مختلفة.

غضب الطبيعة يلتهم الولايات المتحدة

وتستمر العواصف التي اجتاحت ولايات في الولايات المتحدة من بينهم إنديانا وإلينوي وكنتاكي بالتحرك شرقًا وتشكل تهديدات مستمرة، ومن المتوقع أن يكون الطقس أكثر قسوة، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

ويتعرض أكثر من 120 مليون شخص لخطر الطقس القاسي، ويتركز ذلك على الساحل الشرقي، جنوب نيو إنجلاند، فيما تنتج العواصف أعاصير شديدة وبَرَد كبير ورياح مدمرة.

أكثر من 110 ملايين شخص في الولايات المتحدة معرضون للخطر بسبب التدهور الشديد للطقس، كما وصل عدد ضحايا الأعاصير إلى 21 شخصا.. بحسب شبكة "سي إن إن" . pic.twitter.com/SghvuyrLaC — SbintA???? (@S_A2101) May 27, 2024

وتركت العواصف والأعاصير القاتلة مئات الآلاف من السكان في 13 ولاية دون كهرباء، ويوجد أكثر من 642000 أمريكي في الظلام، فيما يقع الجزء الأكبر من انقطاع التيار الكهربائي في ولاية كنتاكي.

إعصار مدمر يضرب الهند وبنجلاديش

تعرضت قرى ساحلية في الهند وبنجلاديش لإعصار مدمر، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من السكان، وإجلاء نحو 800 ألف شخص، وفقًا لتقرير نشرته قناة «روسيا اليوم».

ذكرت تقارير تلفزيونية في بنجلاديش أن مطار تشاتوجرام تم إغلاقه، وإجلاء ما يقرب من 800 ألف شخص بسبب الإعصار.

بدأ إعصار ريمال في ضرب الساحل الجنوبي للبلاد مساء الأحد، ومن المتوقع أن يستغرق حوالي 5 إلى 6 ساعات لعبور المنطقة الساحلية الواسعة.

وتعرضت العديد من القرى الساحلية في بنجلاديش للدمار والغمر بالمياه، كما تضررت السدود المائية التي تم بناؤها لحماية تلك المناطق من الفيضانات بفعل العواصف العاتية.

ولقي 7 أشخاص حتفهم، وتم العثور على جثتي شخصين آخرين بعد انقلاب قارب في جنوب غرب بنجلاديش.

وفي الهند جرى إغلاق مطار كولكاتا، وإلغاء جميع الرحلات الداخلية من وإلى كوكس بازار.