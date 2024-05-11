تنظيم قوافل طبية في عدد من المحافظات ضمن حياة كريمة.. اعرف الأماكن

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري حياة كريمة على تحقيق أشكال النهضة والتنمية داخل القرى الفقيرة والمحافظات الحدودية، لذلك تٌنظم العديد من المبادرات والمشاريع المختلفة التي من الممكن أن تقدم الدعم الكافي للأهالي الأكثر احتياجا في القطاعات المٌختلفة، سواء التعليمية، أو الخدمية، أو الصحية وغيره من نواحي الحياة المختلفة.

قوافل حياة كريمة الطبية اليوم

وتهتم مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالجانب الصحي للمواطنين وتٌؤمن بأهمية توفير تلك الخدمة، لذلك تنسق المبادرة الرئاسية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لإطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية بشكل دوري في العديد من المحافظات والقرى المختلفة على مستوى الجمهورية والتابعة للمبادرة.

ودشنت حياة كريمة اليوم عددا من القوافل الطبية، حيث أوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اليوم تتواجد قوافل طبية في محافظة الغربية وتحديدا في قرية دلبشان التابعة لمركز الزيات، وقافلة أخرى تنطلق إلى قرية إسحاقة في محافظة كفر الشيخ والتابعة لمركز كفر الشيخ، بهدف تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للأهالي الأكثر احتياجا في القرية.

التخصصات الطبية

كما تصل قوافل حياة كريمة الطبية اليوم إلى محافظة بني سويف، وتحديدا في قرية العووانة التابعة لمركز اهناسيا، وتستمر القافلة في تقديم خدماتها للأهالي هناك لمدة يومين، بحيث تبدأ من السبت 11 مايو وتنتهي غدا الأحد 12 من الشهر ذاته، وهي ليست القرية الوحيدة التي تتواجد بها القوافل لمدة يومين، كما جرى إطلاق قافلة طبية مدينة حلايب بالبحر الأحمر وتستمر أيضا غدا الأحد 12 مايو.

وتضم القوافل صيدلية علاجية يتم من خلالها صرف أنواع العلاج المُختلفة للأهالي الأكثر احتياجا وبشكل مجاني، كما تضم القوافل تخصصات طبية مختلفة منها:

- العظام

- الجراحة

- الأطفال

- النساء والولادة

- الأسنان

- الأنف والأذن