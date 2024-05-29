أندرو سكوت ينضم إلى الجزء الثالث من سلسلة أفلام Knives Out

يواصل المخرج ريان جونسون ضم مجموعة جديدة من الممثلين إلى فريق عمل الجزء الثالث من سلسلة أفلام Knives Out، والذي اختار له عنوان «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»، إذ من المقرر أن يبدأ تصويره في وقت لاحق الشهر المقبل حتى يكون جاهزا للعرض بحلول 2025.

وكشف جونسون عن انضمام الممثل أندرو سكوت، إلى فريق العمل، الذي يضم كل من دانييل كريج وجوش أوكونور وكايلي سبايني، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وتتابع أحداث الجزء الثاث من Knives Out عودة المحقق بينوا بلانك الذي يقوم بدوره النجم دانيال كريج، وهو يتتبع لغز جريمة قتل جديد في مكان لم يتم الكشف عنه بعد، وسيضم مجموعة أخرى من المشتبه بهم الذين يلفتون انتباهه.

تفاصيل سلسلة أفلام Knives Out

الفيلم الأول من سلسلة Knives Out جرى إصداره عام 2019، وتجاوزت إيراداته الـ310 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وقد ضم مجموعة من الممثلين من بينهم دانيال كريج، وكريس إيفانز، وآنا دي أرماس، وجيمي لي كيرتس، وكريستوفر بلامر.

وبعد ذلك اشترت إحدى المنصات حقوق تقديم الجزئين الثاني والثالث من الفيلم من خلال صفقة قيمتها 450 مليون دولار، وبالفعل جرى عرض الجزء الثاني من الفيلم بعنوان «Glass Onion: A Knives Out Mystery»، في عام 2022، من بطولة إدوارد نورتون، وجانيل موناي، وكيت هدسون، وديف باوتيستا، إلى جانب دانيال كريج.