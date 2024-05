جوش أوكونور وكايلي سبايني ينضمان إلى الجزء الثالث من Knives Out

بدأ صناع سلسلة أفلام Knives Out العمل على الجزء الثالث من السلسلة بعنوان Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery، حيث يعود دانيال كريج لأداء شخصية المحقق بينوا بلان التي قدمها على مدار الجزئين السابقين، وينضم له في الجزء الجديد كل من جوش أوكونور وكايلي سبايني.

ويعود ريان جونسون لإخراج السيناريو الذي كتبه، ومن المقرر أن يدخل الفيلم حيز الإنتاج الشهر المقبل وسيصدر في وقت ما في عام 2025، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

تفاصيل سلسلة أفلام Knives Out

تم إصدار الجزء الأول من سلسلة Knives Out عام 2019، بميزانية قدرها 40 مليون دولا، وحقق وقتها إيرادات في شباك التذاكر العالمي وصلت لـ 312.9 مليون دولار، تم ترشيح الفيلم للعديد من الجوائز، من بينها ثلاث جوائز جولدن جلوب، وجائزة البافتا، وجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي.

ومع النجاح الذي حققه الفيلم تم التعاقد على تقديم جزئين في صفقة بقيمة 450 مليون دولار، وبالفعل تم طرح الجزء الثاني بعنوان «Glass Onion: A Knives Out Mystery» إنتاج عام 2022، بينما تم تحديد 2025 لطرح الجزء الثالث بعنوان «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery».