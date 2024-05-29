صراع الكوريتين يصل إلى مستوى حرب البالونات.. ما القصة؟

في تطور للاستفزازات بين الجارتين كوريا الجنوبية والشمالية، تحول الأمر من تهديد بالسلاح إلى إرسال رسائل غير مباشرة لبعضهما البعض آخرها ما كشفه مصدر كوري جنوبي بأنه جرى رصد أكثر من 90 بالونا أطلقتها كوريا الشمالية عبر الحدود، وسقط بعضها على الأرض، في حين استمرت البقية في التحليق بالجو، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

كوريا الشمالية ترسل البالونات لجارتها الجنوبية

وبعد إعلان أن هناك مواد دعائية تلقيها كوريا الشمالية على جارتها، أفاد مصدر عسكري لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، صباح اليوم؛ بأن البالونات الساقطة لم تحمل أي منشورات، بل كانت تحمل قمامة ونفايات أخرى فيما يقوم الجيش والشرطة بكوريا الجنوبية بجمعها.

وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قبل ساعات؛ أعلنت أنها رصدت أشياء غير معروفة يُفترض أنها منشورات دعائية في المناطق الحدودية بإقليمي غيونغغي وغانغوون.

ونصحت الهيئة السكان في تلك المناطق بعدم لمس هذه الأشياء وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة إذا اكتشفوها.

البالونات ردا على منشورات كورية جنوبية

وأفادت روسيا اليوم، بأن البالونات قد تكون رد فعل على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ الزعيم الكوري الشمالي التي ينشرها الجنوب.

يأتي هذا في سياق رد فعل كوريا الشمالية على إرسال المنشورات المناهضة لها التي يقوم بها نشطاء في كوريا الجنوبية؛ إذ أطلقوا منشورات عبر البالونات إلى الشمال لتشجيع الكوريين الشماليين على الاحتجاج ضد حكومتهم.

وطالبت كوريا الشمالية مرارًا بوقف حملة المنشورات، وتعد هذه القضية مصدرًا للتوتر بين الكوريتين لفترة طويلة.