رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باتجاه أوكيناوا.. واليابان تحذر مواطنيها

كتب:

أحمد عادل موسى
03:30 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون

زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون

أفادت وكالة «يونهاب» بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا أمس باتجاه مناطق جنوب البحر الأصفر في المحيط الهادئ، مما أدى إلى توتر في المنطقة.

وطلبت الحكومة اليابانية من المواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الرسمية، بعد تلقيها تقارير حول إطلاق بيونج يانج صاروخ واحد على الأقل باتجاه محافظة أوكيناوا.

وأكدت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن الحكومة قد أصدرت تحذيرات سابقة، بشأن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باتجاه محافظة أوكيناوا جنوب اليابان، وطالبت السكان بالاحتماء على الفور.

بعد ذلك، قررت الحكومة إنهاء حالة التأهب وإلغاء مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع أن يتجه الصاروخ الكوري الشمالي نحو البلاد، ولكنها لا تزال تحثهم على اتباع التعليمات الرسمية.

اقرأ المزيد:

«التضامن»: اليابان دعمت 179 مشروعا بقيمة إجمالية 10 ملايين دولار

عاجل.. طبول الحرب تدق في المحيط الهادي.. كوريا الشمالية تطلق صواريخها على اليابان

مندوب اليابان لدى مجلس الأمن: قطاع غزة يعاني مأساة إنسانية جراء الحرب المتواصلة

اليابان تعيد طائرات مقاتلة إلى قواعدها بعد انتهاء مخاوف تسونامي

يوكوهاما مارينوس يصعد للمركز الـ4 في دوري اليابان بفوزه على جامبا أوساكا
بقلم أحمد عادل موسى