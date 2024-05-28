كوريا الشمالية تطلق صاروخا باتجاه أوكيناوا.. واليابان تحذر مواطنيها

أفادت وكالة «يونهاب» بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا أمس باتجاه مناطق جنوب البحر الأصفر في المحيط الهادئ، مما أدى إلى توتر في المنطقة.

وطلبت الحكومة اليابانية من المواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الرسمية، بعد تلقيها تقارير حول إطلاق بيونج يانج صاروخ واحد على الأقل باتجاه محافظة أوكيناوا.

وأكدت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن الحكومة قد أصدرت تحذيرات سابقة، بشأن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باتجاه محافظة أوكيناوا جنوب اليابان، وطالبت السكان بالاحتماء على الفور.

بعد ذلك، قررت الحكومة إنهاء حالة التأهب وإلغاء مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع أن يتجه الصاروخ الكوري الشمالي نحو البلاد، ولكنها لا تزال تحثهم على اتباع التعليمات الرسمية.