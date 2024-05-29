«البيئة»: تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا في الإسكندرية.. ونشجع على النقل المستدام

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات ريادية لنشر ثقافة النقل المستدام في مصر، ومنها التنسيق مع الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية لإدخال 15 أتوبيسا كهربائيا كخدمة نقل عام، وإنشاء مسارات بطول 28 كيلومترا للمشاه والدراجات الهوائية كنموذج في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، كمبادرة لاستدامة النقل في مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات، بهدف خفض انبعاثات المركبات للهواء وخفض استهلاك الوقود واستخدام النقل غير الآلي.

7 خطوط أتوبيس فائقة الجودة

وأوضحت وزارة البيئة في بيان عنها، أنّها شاركت في مشروع «كايرو بايك» الذي يعد أحد أهم وسائل النقل الحضري في نطاق منطقة وسط المدينة، بدعم فني ومالي من شركاء التنمية، ليكون إضافة للتطور السريع والتنوع في وسائل النقل الصحي والصديق للبيئة، ويضم 26 محطة تخدمها 250 دراجة.

وأضافت أنّ المشروع يهدف إلى توفير وسيلة مواصلات سهلة وآمنة وصديقة للبيئة على مدار 24 ساعة، حيث جرى اختيار الدراجات التي يناسب تصميم ركوبها الشباب والفتيات، فضلا عن تركيب 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة بوسط القاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس نقل عام حديثة فائقة الجودة يتولى تشغيلها القطاع الخاص لربط المدن الجديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد) بالخط الثاني لمترو الأنفاق بهدف خفض استخدام المركبات وتشجيع التحول لاستخدام النقل الجماعي.