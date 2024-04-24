ثانديوي نيوتن تنضم لأبطال الجزء الثاني من «Wednesday»

تعتبر الممثلة ثانديوي نيوتن، أحدث المنضمين لفريق التمثيل بالموسم الثاني من مسلسل «Wednesday»، ومن المقرر أن تلعب دور البطولة.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير الجزء الثاني من مسلسل «Wednesday» بنهاية أبريل الجاري في أيرلندا، وذلك بعد تأخر العمل بسبب اضرابات الكتاب والممثلين التي أدت إلى إغلاق جزء كبير من هوليوود في 2023، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

أعمال ثانديوي نيوتن

وقدمت ثانديوي نيوتن عددًا من الأدوار التلفزيونية في مسيرتها المهنية؛ أبرزها بطولة مسلسل «Westworld»، وحصلت على 3 ترشيحات لجائزة إيمي لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن هذا العرض، وفازت بالجائزة في 2018.

وتشمل أعمالها التلفزيونية الأخرى «The Slap» و«Big Mouth» و«Human Resources» و«Rogue»، ولها عدد من الأعمال السينمائية منها: «Crash» و«Beloved» و«The Pursuit of Happyness» بالإضافة إلى «W».