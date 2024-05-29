توزيع منهج الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2024.. ضع خطة لكل وحدة

استعدادت كثيرة يقوم بها الطلاب قبل بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة، إذ ينشغلون بمراجعة المواد الدراسية المختلفة ومن بينها منهج مادة الجغرافيا، من خلال تجميع أهم المفاهيم ونقاط المنهج وأبرز الأسئلة المتوقعة، ويعتبر توزيع منهج الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2024، من الطرق التي تيسّر عليهم وضع خطة لكل وحدة في المنهج لتحقيق أعلى عائد للاستيعاب.

توزيع منهج الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2024

وقدم مدرس الجغرافيا محمد رفعت، لقراء «الوطن» توزيع منهج الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2024، التي تدور حولها الامتحان من الأسئلة الاختيارية والمقالية، ويمكن تناولها في التقرير التالي:

مدخل لدراسة الجغرافيا السياسية.

الوحدة الأولى: الدولة في الجغرافيا السياسية.

الدرس الأول: «الدولة» تعريفها وأنواعها

الدرس الثاني: المقومات الطبيعية لقوة الدولة.

الدرس الثالث: المقومات البشرية لقوة الدولة.

الدرس الرابع: النظام السياسي والانتخابي بالدولة.

الوحدة الثانية في توزيع منهج الجغرافيا

الوحدة الثانية: المشكلات السياسية.

الدرس الأول: الحدود السياسية مفهومها وأهميتها ووظائفها.

الدرس الثاني: أنواع الحدود السياسية.

الدرس الثالث: تطور خريطة العالم السياسية والمشكلات المرتبطة بها.

الدرس الرابع: مشكلات اقتصادية ذات بعد سياسي.

الدرس الخامس: مشكلات اجتماعية ذات بعد سياسي.

الوحدة الثالثة في الجغرافيا

الوحدة الثالثة: التكتلات الاقتصادية والأحلاف العسكرية.

الدرس الأول: التكتلات الاقتصادية.

الدرس الثاني: الأحلاف العسكرية.

الوحدة الرابعة في مادة الجغرافيا

الوحدة الرابعة: العلاقات الدولية والنظام الدولي الجديد.

الدرس الأول: ماهية العلاقات الدولية.

الدرس الثاني: النظام العالمي الجديد.

موعد امتحان منهج الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2024

وأكد على مراعاة أن يوم 6 يوليو 2024 موعد امتحان مادة الجغرافيا، لذلك يجب التركيز على توزيع منهج الجغرافيا للصف الثالث الثانوي.