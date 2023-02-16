 توزيع منهج الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي، الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لشهر فبراير ومارس وإبريل، مشيرة إلى أنه سيجرى عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بداية من 6 مايو المقبل.

توزيع منهج الجغرافيا للصف الأول الثانوي 2023

منهج شهر فبراير 2023

- الوحدة الثالثة: سكان مصر.

- الدرس الأول: نمو وتركيب السكان.

منهج شهر مارس 2023

- تابع الوحدة الثالثة: سكان مصر.

- الدرس الثاني: توزيع السكان والكثافة السكانية.

- الدرس الثالث: المشكلات السكانية والاجتماعية وسيناريوهات المستقبل.

منهج شهر أبريل 2023

- الوحدة الرابعة: بعض الأنشطة الاقتصادية في مصر.

- الدرس الأول: النشاط الزراعي في مصر.

- الدرس الثاني: النشاط التعديني.

منهج شهر مايو 2023

تابع الوحدة: بعض الأنشطة الاقتصادية في مصر.

- الدرس الثالث: النقل والتجارة في مصر.

- الدرس الرابع: السياحة في مصر وتحديات الاقتصاد المصري.

توزيع مادة الجغرافيا للصف الثاني الثانوي 2023

منهج شهر فبراير 2023

الوحدة الثالثة: جغرافية التنمية الاقتصادية .

الدرس الأول: ماهية التنمية الاقتصادية .

الدرس الثاني: التنمية الزراعية والحيوانية.

منهج شهر مارس 2023

تابع الوحدة الثالثة: جغرافية التنمية الاقتصادية.

الدرس الثالث: التنمية الصناعية.

الدرس الرابع: التنمية السياحية

منهج شهر إبريل 2023

الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية.

الدرس الأول: ماهية التنمية البشرية.

الدرس الثاني: مؤشرات التنمية البشرية.

منهج شهر مايو 2023

تابع الوحدة الرابعة جغرافية التنمية البشرية.

- الدرس الثالث: نماذج تنموية رائدة.

- الدرس الرابع: مستقبل التنمية في الوطن العربي.

- مراجعة عامة وامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني