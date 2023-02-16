توزيع منهج الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2023
كتب:
أميرة فكري
01:17 ص | الخميس 16 فبراير 2023
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي، الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لشهر فبراير ومارس وإبريل، مشيرة إلى أنه سيجرى عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بداية من 6 مايو المقبل.
توزيع منهج الجغرافيا للصف الأول الثانوي 2023
منهج شهر فبراير 2023
- الوحدة الثالثة: سكان مصر.
- الدرس الأول: نمو وتركيب السكان.
منهج شهر مارس 2023
- تابع الوحدة الثالثة: سكان مصر.
- الدرس الثاني: توزيع السكان والكثافة السكانية.
- الدرس الثالث: المشكلات السكانية والاجتماعية وسيناريوهات المستقبل.
منهج شهر أبريل 2023
- الوحدة الرابعة: بعض الأنشطة الاقتصادية في مصر.
- الدرس الأول: النشاط الزراعي في مصر.
- الدرس الثاني: النشاط التعديني.
منهج شهر مايو 2023
تابع الوحدة: بعض الأنشطة الاقتصادية في مصر.
- الدرس الثالث: النقل والتجارة في مصر.
- الدرس الرابع: السياحة في مصر وتحديات الاقتصاد المصري.
توزيع مادة الجغرافيا للصف الثاني الثانوي 2023
منهج شهر فبراير 2023
الوحدة الثالثة: جغرافية التنمية الاقتصادية .
الدرس الأول: ماهية التنمية الاقتصادية .
الدرس الثاني: التنمية الزراعية والحيوانية.
منهج شهر مارس 2023
تابع الوحدة الثالثة: جغرافية التنمية الاقتصادية.
الدرس الثالث: التنمية الصناعية.
الدرس الرابع: التنمية السياحية
منهج شهر إبريل 2023
الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية.
الدرس الأول: ماهية التنمية البشرية.
الدرس الثاني: مؤشرات التنمية البشرية.
منهج شهر مايو 2023
تابع الوحدة الرابعة جغرافية التنمية البشرية.
- الدرس الثالث: نماذج تنموية رائدة.
- الدرس الرابع: مستقبل التنمية في الوطن العربي.
- مراجعة عامة وامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني