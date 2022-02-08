«التعليم» تعلن توزيع منهج الجغرافيا لـ«أولى وتانية ثانوي» للتيرم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع مادة الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، والذي يبدأ يوم 19 فبراير المقبل، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الحالي، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

حددت وزارة التربية والتعليم، خطة توزيع منهج الجغرافيا الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021-2023 للفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:-

منهج الجغرافيا شهر فبراير تانية ثانوي

- الوحدة الثالثة: جغرافية التنمية الألمانية.

- الدرس الأول: ماهية التنمية الاقتصادية.

منهج الجغرافيا شهر مارس

- یتابع الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية الاقتصادية.

- الدرس الثاني: التنمية الزراعية والحيوانية 2021.

- الدرس الثالث: التنمية الصناعية.

- الدرس الرابع: التنمية السياحية

- الوحدة الرابعة : جغرافية التنمية البشرية.

- الدرس الأول : ماهية التنمية البشرية

منهج الجغرافيا شهر أبريل

- تابع الوحدة الرابعة : جغرافية التنمية البشرية.

-الدرس الثاني: مؤشرات التنمية البشرية.

-الدرس الثالث : لماذج تنموية رائدة.

- الدرس الرابع : مستقبل التنمية في الوطن العربي.

كما حددت وزارة التربية والتعليم منهج الجغرافيا للصف الأول الثانوي للعلام الدراسي الحالي 2021/2022 للفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:-

منهج شهر فبراير: الوحدة الثالثة سكان مصر.

- الدرس الأول: نمو وتركيب السكان.

منهج الجغرافيا لأولي ثانوي .. شهر مارس

- تابع الوحدة الثالثة: سكان مصر.

- الدرس الثاني: توزيع السكان والكثافة السكانية.

- الدرس الثالث: المشكلات السكانية والاجتماعية وسيناريوهات المستقبل.

- الوحدة الرابعة: بعض الأنشطة الاقتصادية في مصر.

- الدرس الأول: النشاط الزراعي في مصر.

منهج الجغرفيا شهر أبريل

- تابع الوحدة الرابعة: بعض الأنشطة الاقتصادية في مصر.

- الدرس التاني: النشاط التعديني والصناعي في مصر.

- الدرس الثالث: النقل والتجارة في مصر.

- الدرس الرابع: السياحة في مصر وتحديات الاقتصاد المصري.

وفي شهر مايو: مراجعة عامة وامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.