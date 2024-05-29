«قضايا الدولة» تجنب الخزانة العامة خسارة 6 ملايين جنيه.. ماذا حدث؟

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الحصول على حكم نهائي جنب الخزانة العامة للدولة خسارة مبلغ 6 ملايين و904 آلاف و246 جنيها، (ستة ملايين وتسعمائة وأربعة ألف ومئتين وستة وأربعون جنيها).

بداية الدعوى القضائية

وتعود بداية القضية إلى قيام إحدى الشركات الخاصة للنقل والسياحة برفع دعوى قضائية ضد محافظة الدقهلية ورئيس مجلس مدينة المطرية، حملت رقم 582 لسنة 2022 مدني كلي المنزلة، للحكم لها بوقف تنفيذ كتاب رئيس مجلس مدينة المطرية رقم 3324 بتاريخ 1‏/8‏/2021، المتضمن طلب مقابل حق الانتفاع بالمقر المقام عليه موقف الشركة، وعدم الاعتداد بالحجز الإداري المزمع توقيعه على منقولات الشركة، وبراءة ذمة الشركة من دفع مبلغ 6.904.246 جنيه.

رفض الدعوي وتأييد دفع الشركة 6 ملايين

وفي جلسة 28‏/2‏/2023 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ورفض الدعوى، ولم ترتض الشركة الحكم سالف البيان فاستأنفته برقم 2342 لسنة 75ق، وبجلسة 13‏/3‏/2024، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام الشركة بدفع بمبلغ 6.904.246 جنيه قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض المقام عليها محطة أوتوبيس الشركة بمدينة المطرية عن الفترة من 1‏/9‏/1988 حتى 1‏/8‏/2022، وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه دفاع ودفوع بما جنب الخزانة العامة للدولة خسارة المبلغ المشار إليه.