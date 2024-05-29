تعرف على جدول قوافل «حياة كريمة» الطبية في البحر الأحمر خلال يونيو

تستعد المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» لإطلاق قوافل طبية في قرى ومدنة محافظة البحر الأحمر مع بداية شهر يونيو المقبل، بحيث تكون أولى القوافل في يوم السبت المقبل؛ وذلك بهدف تقديم خدمات الكشف الطبي والتحاليل والأشعة والعلاجات بشكل مجاني.

قوافل حياة كريمة في البحر الأحمر

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن القوافل الطبية في محافظة البحر الأحمر سوف تكون على النحو التالي:

- قرية الحمروين بمدينة القصير: تتواجد القوافل في يوم السبت الموافق 1 من يونيو المقبل، وحتى يوم الأحد الموافق 2 من الشهر ذاته.

- منطقة المستعمرة بمدينة القصير: تتواجد القوافل يوم الاثنين الموافق 3 من يونيو، وحتى الثلاثاء الموافق 4 من الشهر ذاته.

- قرية أبرق وقرية رأس حدربة بمدينة شلاتين: تبدأ القوافل خدماتها في يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو وحتى الخميس الموافق 6 يونيو.

الكشف والعلاج المجاني

- مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر: تتواجد القوافل في يوم الجمعة الموافق 7 يونيو وتستمر ليوم السبت الموافق 8 من الشهر ذاته.

- قرية الشيخ الشاذلي بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأمر: تستمر القوافل في تقديم خدماتها هناك لمدة 4 أيام، بدءًا من يوم 9 يونيو وحتى 12 من الشهر نفسه.

- قرية أم الحويطات بسفاجا: تبدأ القوافل في يوم الخميس الموافق 13 وتنتهي في يوم الجمعة 14 من الشهر ذاته.

وتأتي تلك القوافل بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الصحة والسكان، وتقدم خدمات طبية متنوعة والكشف والعلاج المجاني للأهالي الأكثر احتياجا في تلك القرى والمدن سالفة الذكر، كما أن كل قافلة يصحبها صيدلية علاجية تقوم بصرف العلاج المجاني للأهالي، أما في حالة أن المواطن يحتاج لرعاية طبية خاصة أو إجراء عملية جراحية يتم نقله للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.