«الجيزة» و«حياة كريمة» تنظمان مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة مجانا

أعلنت محافظة الجيزة عن تنظيم محاضرات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من أبناء المحافظة، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور

وأشارت محافظة الجيزة في بيان اليوم، إلى أن مبادرة القوافل التعليمية تهدف إلى دعم طلاب المحافظة، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة على أيدي نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين والمتميزين وذوي الخبرات في جميع المواد الدراسية، بهدف الوصول إلى جميع الطلاب، انطلاقا من الدور المجتمعي الهام الذي تؤديه مؤسسة حياة كريمة.

موعد بداية المحاضرات

وأوضحت محافظة الجيزة أن المحاضرات تبدأ غدا الأربعاء 29 مايو الجاري، وتستمر لمدة 10 أيام في جميع الإدارات التعليمية، ووفقا للجداول والمواعيد المرفقة للتسهيل على الطلاب.