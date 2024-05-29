تفاصيل إطلاق «حياة كريمة» مبادرة «تقدر في 10 أيام» لمراجعات الثانوية العامة

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «انطلاق مبادرة تقدر في 10 أيام لمراجعات الثانوية العامة في منطقة شبرا بمحافظة القاهرة».

وقال كريم جمال مراسل إكسترا نيوز، إن مؤسسة حياة كريمة تستمر في دعم الأسر الأولى بالرعاية في كافة الخدمات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، موضحا أن مبادرة «تقدر في 10 أيام» كانت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع مؤسسة حياة كريمة من أجل تقديم مراجعات شاملة أكاديمية لطلاب الثانوية العامة بشقيها الأدبي والعلمي.

مبادرة «تقدر في 10 أيام» تخفيف عباء عن الأسر المصرية الأولى بالرعاية

وأضاف «جمال»، خلال التقرير، أن اليوم يبدأ أولى أيام هذه المراجعات، موضحا أنها تنتهي يوم الجمعة الـ7 من يونيو القادم، مشيرا إلى أن تشمل هذه المبادرة تقديم كافة المراجعات الأكاديمية عن طريق مختصين في كافة المواد الدراسية التي يحتاجها الطلاب، مؤكدا على أن تأتي هذه المبادرة كتخفيف عباء عن الأسر المصرية الأولى بالرعاية.