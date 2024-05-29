4 فئات ممنوعة من استخدام الليزر في إزالة الشعر.. بينها مرضى حب الشباب

الليزر تقنية طبية حديثة تلجأ إليها السيدات لرغبتهن في التخلص نهائيًا من الشعر الزائد، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا وزيادة في الإقبال باعتبارها البديل الحديث للطرق التقليدية، لكن ما لا يعرفه البعض أنها قد تكون ممنوعة للكثير من الفئات، خاصةً أصحاب الأمراض الجلدية التي تعوق استخدام تقنية الليزر في إزالة الشعر، وخلال هذا التقرير نوضح هذه الفئات، وكيفية تفادي أضرار الليزر على البشرة والجسم.

فئات ممنوعة من الليزر

استخدام الليزر قد ينتج عنه بعض المضاعفات والأضرار ومنها احمرار البشرة أو حدوث تورم وتهيج الجلد وإضرار لبصيلات الشعر، وتزداد هذه المضاعفات لدى الفئات الممنوعة من استخدام الليزر بحسب الدكتورة أحلام إسماعيل، استشاري الأمراض الجلدية والجراحة العامة، وهذه الفئات هي:

المصابون بسرطان الجلد.

من يعانون من مرض الهربس الجلدي.

من لديهم سيولة في الدم.

من يتناولون أدوية معالجة لحب الشباب.

الآثار الجانبية لليزر

أوضحت استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن أشعة الليزر بطبيعة الحال لها تأثير حراري يمكن أن يؤدي إلى حدوث حروق، وتزداد هذه الآثار لدى الفئات التي لا ينبغي عليها استخدام تقنية الليزر، لأنه قد يسبب عدد من المخاطر وهي:

حدوث تغييرات في لون البشرة.

ظهور مناطق داكنة على البشرة المصابة بحبوب.

مضاعفات جلدية وتجلطات في الدم لمن يعانون من السيولة.

حدوث قشور وندبات على سطح البشرة، لمن يعانون من سرطان الجلد بسبب تعرضهم للإشعاع.

إصابة البشرة بالعدوى والالتهابات.

كيفية تفادي أضرار الليزر

وأضافت «أحلام»، أن الليزر ممنوع نهائيًا لأصحاب الأمراض الجلدية، وهناك احتياطات يجب اتخاذها للأشخاص العاديين، منها وضع الكريمات المرطبة التي تحتوي على مادة هيدركسيد، وبحسب موقع «مايو كلينك»، المتخصص في الشئون الطبية، إليك بعض التوصيات المهمة: