«تعليم القاهرة» تشدد على توفير بيئة امتحانية آمنة لطلاب الثانوية العامة

تفقد مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ياسر أنس، استعدادات امتحانات الثانوية العامة في مدرسة النصر الرسمية لغات، التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية.

توفير بيئة آمنة للطلاب

وشدد على إصلاح أعمال الصيانة، وتواجد المراوح بجميع اللجان، ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية لضمان سلامة الطلاب، وتوفير بيئة امتحانية آمنة.

واطمأن على اللجان الثانوية العامة داخل المدرسة، وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ومنع وجود الباعة الجائلين حول المدارس.