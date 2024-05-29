تصل لـ1890 جنيها.. ننشر الحد الأقصى لصرف زيادة المعاشات 15% قبل العيد

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات يونيو 2024 السبت المقبل، مصحوبة بالدفعة الرابعة لزيادة المعاشات بنسبة 15% وفق الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات، التي بدأ صرفها في الأول من مارس الماضي.

تفاصيل زيادة المعاشات 15%

وكشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تصريحات لـ«الوطن» عن أنّ قيمة الحد الأقصى لـزيادة المعاشات المحددة بنسبة 15% هو 1890 جنيها، والحد الأدنى للزيادة هو 195 جنيها، موضحة أنّ أصحاب المعاشات سيصرفون مستحقاتهم عن شهر يونيو السبت المقبل.

وشملت تفاصيل القرار الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية عن زيادة المعاشات 15%، قيمة الحد الأدنى والأقصى لمبلغ الزيادة، كما يلي.

- لا تقل قيمة زيادة المعاشات عن 195 جنيها.

- لا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29 فبراير 2024.

المستحقون لزيادة المعاشات 15%

ووفقا للمنشور في الجريدة الرسمية بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29 فبراير 2024، فضلا عن أنّ الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 مارس 2024، ونوه القرار بأنّ إعانة العجز والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، 172 لسنة 2023 لا تعتبر جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.