رسميا.. زيادة كبيرة للملايين من أصحاب المعاشات قريبا بخلاف علاوة يوليو.. عاجل

كشفت مصادر حكومية، أنّ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ستعلن زيادة كبيرة لأصحاب المعاشات بعد نحو 6 أشهر، وهي الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للمعاش التي ينص القانون بإقرارها.

تفاصيل الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات

وأشارت المصادر إلى أنّ الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات من المقرر أنّ تُطبق في أول يناير 2025، على أن تُعلن تفاصيلها خلال شهر ديسمبر المقبل، موضحة أنّ الحد الأدنى للمعاش حاليًا هو 1300 جنيه وسيجري رفعه بنسبة كبيرة ومرضية لأصحاب المعاشات لتواكب الظروف الاقتصادية، ونوهت أيضًا إلى رفع الحد الأقصى للمعاش الذي يبلغ حاليًا 10 آلاف و80 جنيهًا.

ووفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، يتم إقرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بشكل سنوي، ويُطبق القرار في شهر يناير من كل عام، فضلًا عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

أكبر حزمة اجتماعية لأصحاب المعاشات

واستحق 11 مليون شخص منذ شهر مارس الماضي، أكبر حزمة اجتماعية لأصحاب المعاشات التي صُرفت مبكرًا بنحو 4 أشهر، فوفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جرى صرف الزيادة بنسبة 15% في شهر مارس بدلًا من شهر يوليو 2024.

وأكدت المصادر أنّ عام 2024 شهد أكبر زيادة لأصحاب المعاشات، جاءت كالتالي:

- زيادة استثنائية بقيمة 300 جنيه طبقت في نهاية العام الماضي واستمر تطبيقها حتى الآن.

- زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش في يناير 2024.

- زيادة 15% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية في مارس.

- ترقب الزيادة الجديدة في الحدين الأدنى والأقصى ليتم تطبيقها في يناير المقبل.

مراحل تطور الزيادة في المعاشات

- عام 2022 تم تبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلاً من يوليو وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.

- عام 2023 تم تبكير صرف الزيادة بنسبة 15%، بتكلفة 55 مليار جنيه كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.

- في 2024 تم تبكير صرف الزيادة بنسبة 15% لشهر مارس بدلا من شهر يوليو بتكلفة 66 مليار جنيه تحملتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فضلا عن أن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه.