رابط موحد لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا موحدا لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات عبر موقعها الرسمي، بعد اعتماد نتيجة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 من المحافظين.

رابط موحد لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات

ومن المقرر إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات عبر الرابط، ويتم الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب، والحصول على الدرجات في المواد الدراسية، والمجموع الكلي للطالب بعد جمع درجات الفصلين الدراسيين، وتكون درجة النجاح من 140.

درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والمجموع الكلي للترمين، كما يلي.

- المجموع الكلي لامتحانات الشهادة الإعدادية 280 درجة.

- مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.

- مادة العلوم 40 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

- مادة الرياضيات 60 درجة.