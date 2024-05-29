تراجعات في أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب العالمية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، تراجعا مع ثبات سعر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة قبل الكشف عن حزمة بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، التي يمكن أن توضح اتجاهات سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وجاءت تراجعات الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي مما جعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، وهو ما جعل المستثمرين يتجهون للاستثمار في الدولار بدلا من الذهب، وفقا لموقع «إنفيستينج».

وقال عدد من المحللين والخبراء أن المستثمرين سيحاولون جني الأرباح وسط تداول الأسعار الأوقية بالقرب من 2350 دولارًا، لذلك لم تتراجع الأسعار بل هي نوع من الاستقرار بعد الارتفاع الحاد جدًا يوم الاثنين الماضي.

بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة

ومن المقرر أن تصدر يوم الجمعة صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، وعلى أساسه يتأثر قرار سعر الفائدة.

ويتوقع المتداولون حاليًا أن هناك فرصة بنسبة 57% لخفض سعر الفائدة بحلول نوفمبر، وفي حين يستخدم الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

أسعار الذهب والدولار الآن

وتتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.12% إلى 2353 دولار للأوقية، فيما تهبط العقود الفورية للذهب بحوالي 0.33% إلى 2353 دولار للأوقية، بعد أن وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2449.89 دولارًا في 20 مايو، وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 104.590 نقطة.