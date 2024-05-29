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أسعار السبيكة الذهب اليوم الأربعاء 29-5-2024 في الأسواق

كتب:

محمد سيف
09:39 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
السبيكة الذهب

السبيكة الذهب

أعلنت مؤسسة جولد بيليون العالمية المتخصصة في مجال أبحاث الذهب عن سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 1 جرام في مصر، لتسجل 3600 جنيه، وفق آخر تحديث من مؤسسة اليوم الأربعاء 29-5-2024.

سعر سبيكة الذهب اليوم 

وترصد «الوطن» سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا اليوم الأربعاء 29-5-2024 في الأسواق العالمية والمحلية، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات والبورصات العالمية.

- ووصل سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى 181 ألفًا و500 جنيه.

- وصل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام إلى 9060 جنيهًا.

- بلغ سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات في مصر 18 ألفا و100جنيه.

- سجل سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم 36 ألفًا و130 جنيهًا.

- بلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرامًا اليوم 71 ألفًا و130 جنيهًا.

- سجل سعر السبيكة الذهب وزن 31.1 جرام نحو 112 ألفًا و16 جنيهًا.

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- أما سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام فبلغ 363 ألفًا و200 جنيه.

- سجل سعر السبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم في مصر مليون و715 ألف جنيه.

- بلغ سعر السبيكة الذهب وزن كيلو 3 ملايين و530 ألف جنيه.

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