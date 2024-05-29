إعلان نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الأزهري الصغير في كفر الشيخ

أعلنت إدارة رياض الأطفال بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، نتيجة المرحلة الثانية لمسابقة «الأزهري الصغير»، والتي أُقيمت بالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن الكريم، وإدارة الكمبيوتر التعليمي، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، مدير عام المواد الشرعية والعربية بالمنطقة.

نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الأزهري الصغير

ومن جانبها، صرحت شيرين حشيش، مدير إدارة رياض الأطفال بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أنّه جرى تصعيد كل من الطلاب بالمرحلة الثانية للمشاركة بالمرحلة الثالثة وذلك عن المستوى الثاني وهم: سلمان محمد صبحي، وأنس محمد محفوظ علام، وحمزة إبراهيم شرف، بمعهد كفر الشيخ النموذجي، ومريم أحمد فرحات، بمعهد دقلت بكفر الشيخ، ومازن عبد الملك شعبان، بمعهد بيلا، وبالمستوى الثالث جاء الطالب هاشم السيد عبد اللطيف، بمعهد بيلا، وتصدر المستوى الرابع الطالبة أسماء محمد عبد الناصر، بمعهد التقوى بإدارة قلين التعليمية الأزهرية.

تفاصيل مسابقة الأزهري الصغير

جدير بالذكر أنّ مسابقة «الأزهري الصغير» هي مسابقة سنوية أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتنظمها إدارة رياض الأطفال بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن الكريم، وإدارة الكمبيوتر التعليمي، وتستهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر، واكتشاف المواهب الجديدة، والعمل على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال (4) مستويات لطلاب الروضات بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية والخاصة بقسميها العربي واللغات.