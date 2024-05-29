«جولد بيليون»: تضارب توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وراء هبوط سعر الذهب عالميا

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم، بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع، تزامنا مع التضارب بين توقعات أعضاء البنك الفيدرالي وتوقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة، بالإضافة إلى محاولات الدولار الأمريكي للتعافي خلال جلسة اليوم.

وسجل سعر الذهب الفوري انخفاضا بنسبة 0.8%، ليسجل أدنى مستوى اليوم عند 2340 دولار للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2361 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2342 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب خلال الثلاث جلسات الماضية، ليسجل الذهب أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 2364 دولارا للأونصة، ليظل سعر الذهب أقل بأكثر من 100 دولار مقارنة مع أعلى سعر تاريخي جرى تسجيله مطلع الأسبوع الماضي عند 2450 دولارا للأونصة.

ويستمر تركيز الأسواق بشكل مباشر على الإشارات القادمة بشأن التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن التوقعات المتشددة إلى حد ما بشأن أسعار الفائدة أبقت المتداولين حذرين تجاه أسواق الذهب.

وحذر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، من أن بعض صناع السياسة النقدية لدى البنك الفيدرالي لم يستبعدوا المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو السيناريو السلبي لأسواق السلع والمعادن وعلى رأسها الذهب.

وجاءت تعليقات كاشكاري قبل سلسلة من المتحدثين من البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر الأسبوع الماضي، أن السياسة النقدية للبنك في الوقت الحالي ستتضمن الحفاظ على سعر الفائدة عند مستوياته المرتفعة لفترة أطول من الوقت حتى يكتسب البنك الثقة الكافية في تراجع التضخم بشكل مستدام للوصول إلى مستهدفه عند 2%.

تمسك الفيدرالي بأسعار الفائدة مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، مقارنة مع الاستثمار في السندات الحكومية التي تقدم عائد مرتفع يرتبط بسعر الفائدة.

التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب

وصدرت بيانات جديدة عن مجلس الذهب العالمي ليظهر انخفاض صافي التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 24 مايو بمقدار 11.3 طن ذهب، إذ انخفضت التدفقات إلى صناديق أمريكا الشمالية بمقدار – 7.4 طن لتقود الانخفاض هذا الأسبوع.