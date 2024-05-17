أسعار الذهب العالمي في طريقها للارتفاع وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

يشهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات عرضية خلال تداولات اليوم الجمعة، لكنها في طريقها لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل التوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام ما يدعم أسعار الذهب.

وحسب التقرير الصادر عن «جولد بيليون»، ارتفع سعر أونصة الذهب اليوم بنسبة 0.2% لتسجل أعلى مستوى عند 2387 دولار للأونصة، وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند 2376 دولار للأونصة لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2383 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد تراجع سعر الذهب أمس بنسبة 0.4% بعد أن فشل السعر في اختراق المستوى 2400 دولار للأونصة، لتعود الأسعار إلى التحركات العرضية والتذبذب بين نطاق 2400 – 2370 دولار للأونصة.

ارتفع المعدن الأصفر إلى ما يقرب من 2400 دولار للأوقية هذا الأسبوع في أعقاب بيانات التضخم الأمريكي الضعيفة التي أظهرت تراجعا في مستويات التضخم في أبريل لتدفع الأسواق إلى تعديل توقعاتها وتشير إلى إمكانية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام بداية من شهر سبتمبر أو نوفمبر.

وشهد سعر الذهب تراجعا عن هذه المستويات أمس واليوم يتداول في اتجاه عرضي، وذلك بعد أن تراجعت بيانات طلبات إعانات البطالة بأقل من القراءة السابقة مما دفع الدولار الأمريكي إلى التعافي وتقليص خسائره وهو ما انعكس بشكل سلبي على أسعار الذهب.

تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي

وجاءت سلسلة من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي لتحذر من الرهانات في الأسواق على خفض الفائدة، ليشير أعضاء الفيدرالي أن البنك يحتاج المزيد من الثقة أن التضخم يتجه نحو التراجع بشكل مستدام يضمن وصوله إلى مستهدف البنك عند 2%.

وبالتالي فإن أعضاء البنك الفيدرالي مقتنعين بأن تراجع التضخم خلال قراءة شهر أبريل غير كافية بالنسبة للبنك الفيدرالي ليبدأ في تغيير سياسته النقدية وخفض أسعار الفائدة.

وصرح عضو البنك الفيدرالي عن ولاية أتلانتا رافائيل بوستيك، بأن بيانات التضخم لشهر واحد لا تمثل اتجاها للتضخم، وأن الفيدرالي لا يزال متيقظا بشأن التضخم، ومن المبكر التفكير في عدة تخفيضات في أسعار الفائدة على المدى القريب خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات.

ساعدت هذه التصريحات على تهدئة توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة، وهو ما ظهر على مستويات الدولار الأمريكي الذي ارتفع اليوم بنسبة 0.3% وهو ارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى منذ شهر خلال تداولات الأمس.

تراجع إعانات البطالة الأمريكية وتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ساعدا على إنهاء زخم الهبوط بالنسبة للدولار الأمريكي، وهو ما انعكس على أداء الذهب الذي توقف عن الصعود وفشل في تجميع الزخم الكافي للاستمرار في الصعود وتخطي حاجز المستوى 2400 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.