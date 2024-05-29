جامعة المنيا تنظم جلسة تعريفية ببرنامج تمويل طلاب الدراسات العليا غدا

أعلنت جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، تنظيم هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار «STDF» جلسة تعريفية أونلاين عن برنامج تمويل طلاب الدراسات العليا «ماجستير – دكتوراه».

المراكز البحثية ببرنامج التمويل

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لجامعة المنيا، أن الجلسة تهدف إلى تعريف الباحثين من الجامعات والمراكز البحثية ببرنامج التمويل، وشرح جميع الشروط وقواعد التقديم، والإجابة على جميع استفساراتهم.

وتُعقد الجلسة 30 مايو الجاري، الساعة 12 ظهرًا، وستحظى باهتمام الباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

تعزيز البحث العلمي في مصر

وتُعد جامعة المنيا من الجامعات المصرية الرائدة في مجال البحث العلمي، وتسعى إلى دعم الباحثين من خلال توفير فرص التمويل والدعم لهم، ومن المتوقع أن يساهم برنامج تمويل طلاب الدراسات العليا من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتخريج كوادر علمية متميزة قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتشهد جامعة المنيا إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، إذ أكد رئيسها الدكتور عصام فرحات أهمية الاهتمام بمتابعة الامتحانات في جميع الكليات وسرعة إعلان النتائج.