تكريم موظفين في قطار تالجو على أمانتهما: عثرا على شنطة بها 160 ألف جنيه

عثر عمرو عادل محمد حسين مشرف قطار تالجو، ووحيد بدوي أحمد محمد، عامل سفري، على شنطة بها مبلغ مالي 160 ألف جنيه ومتعلقات شخصية في القطار، وأعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، تكريمهم لأمانتهم وإخلاصهم في العمل، حيث تم العثور على شنطة بها 160 ألف جنيه ومتعلقات شخصية وتم تسليمها إلى صاحبها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، أعلن المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إطلاق ندوات تحت عنوان «تفنيد الشائعات وعرض الإنـجازات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وكانت أولى الندوات في ورش فرز القاهرة تحت رعاية النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وبحضور عدد من العاملين بالهيئة.

وشرح مدير عام أمن الهيئة أهداف الشائعات وطرق مجابهتها، إضافة إلى الشائعات المتداولة بالهيئة في الفترة الأخيرة وعرض عقوبة نشر الشائعات طبقا للقانون التي تصل إلى الحبس والغرامة، كما تمّ عرض مادة فيلمية بواسطة الإدارة المركزية لشؤون الرئاسة توضح محاور التطوير بالهيئة والشراكات التى تمت لتنمية موارد الهيئة ما يعود بالنفع على العاملين.