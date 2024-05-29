محافظ المنوفية: مراكز تكنولوجية متنقلة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء تشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير علي المواطنين في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء .

أماكن تواجد السيارات المتنقلة

وأكد محافظ المنوفية، أن السيارات المتنقلة بدأت اليوم بقرية أم خنان بمركز قويسنا، كما تم الدفع بسيارة متنقلة أخرى لتلقي طلبات المواطنين بمركز أشمون بالوحدة المحلية بدروة من أجل تخفيف الضغط علي المراكز التكنولوجية والتيسير علي المواطنين .

الاستفادة من السيارات المتنقلة

وأشار محافظ المنوفية، إلى ضرورة الاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة في التيسير علي متلقي الخدمات، مضيفا أن السيارات مزودة بطاقم عمل لاستقبال الطلبات ويتم الدفع إلكترونيا، يأتي هذا في إطار جهود المحافظة لمواكبة التطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .