سيارات مياه متنقلة لخدمة العملاء بمراكز وأحياء المنوفية.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين بدءا من اليوم السبت وحتى يوم 30 من الشهر الجاري بمختلف مراكز المحافظة.

تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء في المراكز والأحياء والمدن

** أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء «شبين الكوم» بحري - بجوار مبنى المحافظة بمحطه رفع صرف صحي.

** أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء في حي ميت خاقان - أمام مدرسة صلاح خطاب.

** أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء أشمون - سنتريس - طريق القناطر الخيرية بمحطة مياه المرشحة بسنتريس.

خدمات سيارات المياه المتنقلة

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن السيارة المتنقلة لخدمة العملاء تقدم خدمات الشركة المختلفة كسداد الفواتير والتعاقد على تركيب العدادات وبيع القطع الموفرة وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأكدت حرصها من خلال مراكز خدمة العملاء على تقديم خدمة متميزة وتحقيق رضا العملاء من خلال تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في أقل وقت.