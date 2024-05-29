أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، دعم مستشفى تلا المركزي بجهاز أشعة مقطعية جديد ماركة «سيمنز 16 مقطع» دعما من وزارة الصحة، والذي يُعد إضافة جديدة للمستشفى، ويأتي هذا في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم القطاع الصحي وتقديم خدمات علاجية مميزة للمرضى.

جولة المحافظ في مركز تلا

وتفقد محافظ المنوفية، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتسهيلات المقدمة للمواطنين بشأن تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وسرعة إنجازها وفقا لقانون التصالح الجديد، والأعمال النهائية للسوق النموذجية الجديدة بشارع المحطة بمدينة تلا.

المحطة الوسيطة ومدرسة بروي

وخلال زيارته، تفقد المحطة الوسيطة الثابتة الجديدة عقب استلامها بتكلفة إجمالية تبلغ 35 مليون جنيه، وذلك في إطار تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، بالإضافة إلى الوقوف على الأعمال الإنشائية لمدرسة بروي للتعليم الأساسي على مساحة 2000 م2، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وبقيمة تعاقدية بلغت 20 مليونا و650 ألف جنيه تقريبا، بطاقة 22 فصلا دراسيا.