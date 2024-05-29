أماكن مراجعات حياة كريمة للثانوية العامة في قنا.. تشمل دعما نفسيا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إطلاق مؤسسة حياة كريمة لمبادرة «تقدر في 10 أيام»، والتي تتضمن انطلاق المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية.

دعم طلاب الثانوية العامة

وأضاف محافظ قنا، أن تلك المباردات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم التام لأبنائنا من الطلاب، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل عدة محاور: مراجعات أكاديمية شاملة، والتي توفر مراجعات نهائية كاملة لكل المواد، فيديوهات تعليمية، ودعم نفسي للطلبة وأولياء الأمور.

وأكد الداودي أنه جرى رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع منسقي المبادرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأبنائنا الطلاب من خلال الإعلان وإعلام الطلبة وأولياء الأمور، وكذلك التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية التسعة بالمحافظة للبدء في المراجعات النهائية لمبادرة «تقدر في 10 أيام» لضمان تحقيق الاستفادة المثلى لأبنائنا الطلاب من المراجعات النهائية لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، بهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

راجعة المنهج الدراسي كاملاً

وأشار محافظ قنا إلى أن هذه المراجعات تُعد فرصة رائعة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي كاملاً، من خلال المراجعات النهائية، ويتم تقديم المحاضرات من قبل مجموعة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام.