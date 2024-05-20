«تعليم قنا»: فوز 48 مدرسة في مشروع الصيانة البسيطة

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فوز 48 مدرسة في مشروع الصيانة البسيطة الذي تنظمه وحدة دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام السابع بتمويل من بنك التعمير الألماني، وتستهدف المدارس الحكومية الرسمية بمراحل التعليم المختلفة.

تنظيم أعمال الصيانة والنظافة

وهنأ الدكتور محمد السيد، الدكتورة دعاء عسران، مدير إدارة الجودة واللامركزبة ومنسق عام مشروع سماف بالمديرية، لمساهمتها وأعضاء إدارة اللامركزية بالمديرية والإدارات التعليمية في تنظيم أعمال الصيانة والنظافة، بالتعاون مع مجلس الأمناء والاستفادة من جوائز المسابقة كبند إضافي يساعد في تكاليف صيانة المدارس الفائزة خلال إجازة الصيف.

وأضاف أن المديرية حصلت على مبلغ 380.930 جنيه سيجري استخدامها وفقا لاحتياجات كل مدرسة لخدمة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدرسة بشكل أساسي وبحسب اللوائح والضوابط المنظمة لذلك.

معايير اختيار المدارس الفائزة

الجدير بالذكر أن اختيار المدارس الفائزة يتم وفق معايير محددة، منها نظافة المبنى المدرسي وحالة الأبواب والنوافذ ومقاعد التلاميذ والمعامل وتوافر معدات النظافة ومشاركة مجلس الأمناء في عمليات الصيانة، والإنجازات المتميزة لمجلس الأمناء وتواجد الأنشطة والمبادرات المتميزة للمدرسة، وتختلف قيمة الجائزة من مدرسة إلى مدرسة بحسب عدد الفصول وأعداد التلاميذ بها.