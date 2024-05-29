«تقدر في 10 أيام».. انطلاق مراجعات حياة كريمة للثانوية العامة بالدقهلية

انطلقت اليوم أولي أيام مراجعات مبادرة حياة كريمة في محافظة الدقهلية لطلاب الثانوية العامة بمختلف المراحل، في عدد من المدارس داخل المحافظة، وحددت المبادرة خريطة مراجعات الثانوية العامة 2024 في الدقهلية.

مبادرة حياة كريمة المراجعات النهائية بالدقهلية

وأوضح محمد إبراهيم، مدير الإدارة التعليمية بمركز السنبلاوين لـ«الوطن» أن المراجعات جاءت بالتعاون بين مبادرة حياة كريمة ومديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية لمساعدة الطلاب علي التركيز والمراجعة.

وأوضح الدكتور أحمد جاد منسق حياة كريمة في مركز السنبلاوين بالدقهلية لـ«الوطن»، أن المبادرة جاءت لتشجيع الطلاب علي القدرة علي جمع ومراجعة المواد الخاصة بهم لمختلف الشعب سواء الادبي أو العلمي علوم ورياضة.

وأكد محمد رفاعي متطوع بمبادرة حياة كريمة لـ«الوطن» أن المبادرة نجحت العام الماضي في مساعدة الطلاب والوقوف بجانبهم لمراجعة كافة المواد في خلال 10 أيام، قبل انطلاق الامتحانات.

خريطة مراجعات الثانوية العامة لحياة كريمة بالدقهلية

وجاءت خريطة مراجعات حياة كريمة لطلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية كالآتي:

- يوم 29 مايو مادة الديناميكا ومادة اللغة الإيطالية

- 30 مايو مادة الجبر والهندسة الفراغية والاحياء

- 31 مايو مادة الاستاتيكا

- 1 يونيو مادة اللغة الألمانية وتفاصيل وتكامل

- 2 يونيو مادة الجغرافيا ومادة لغة فرنسية

- 3 يونيو مادة الكيمياء ومادة فلسفة ومنطق

- 4 يونيو جيولوجيا وعلوم البيئة، ومادة علم النفس والاجتماع

- 5 يونيو مادة الفيزياء

- 6 يونيو مادة التاريخ ولغة أجنبية أولي

- 7 يونيو مادة اقتصاد وإحصاء ومادة اللغة العربية .

وجاءت أماكن المبادرة المراجعات في محافظة الدقهلية كالآتي: