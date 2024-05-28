جدول مراجعات «حياة كريمة» لطلاب الثانوية العامة في القليوبية.. تبدأ غدا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية جدول مراجعات المؤسسة لطلاب الثانوية العامة، تحت شعار «تقدر في 10 أيام»، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وتستعرض«الوطن» جدول جدول مراجعات حياة كريمة لطلاب الثانوية بالقليوبية، حيث تنطلق الفعاليات الأسبوع الجاري وحتى قبيل الامتحانات في عدد من مدارس المحافظة.

وأوضح العقيد أحمد عيد، مدير مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية جدول المراجعات كالتالي:

المراجعات تنطلق غدا الأربعاء

وأشار مدير مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية لـ«الوطن» إلى أن المراجعات تنطلق غدا الأربعاء 29 مايو الجاري، تحت شعار «تقدر في 10 أيام»، وتستمر حتى 7 يونيو المقبل.

الدعم الأكاديمي والنفسي للطلاب

وأوضح رئيس حياة كريمة بالقليوبية، أن المؤسسة ستكون مع الطلاب خطوة بخطوة، من خلال الدعم الأكاديمي والنفسي لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من المراجعات النهائية.

وذكر أن الهدف من المراجعات هو مساعدة طلاب الثانوية العامة على تخطي التوتر والقلق الناجم عن الامتحانات، من خلال نصائح وتوجيهات متخصصين في مجال الدعم النفسي، مشيرا إلى أن المراجعات النهائية تضمن كل المواد من خلال فيديوهات تعليمية والمسابقات والجوائز، بهدف تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتيسير الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.