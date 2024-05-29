عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، برؤساء ومساعدي لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بمدرج ديوان المنطقة؛ للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات النهائية لماراثون امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2023 - 2024.

منطقة كفر الشيخ الأزهرية تستعد لاستقبال امتحانات الثانوية

وأكد رئيس المنطقة علي أخر توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أشرف عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في هذا الصدد؛ لافتاً أنّه سيكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على لجان الامتحانات، مطالباً الحضور بالتكاتف والتعاون مع الملاحظين وتوزيعهم بشكل يحقق العدالة في ضبط اللجان وفق ضوابط وتعليمات رئاسة القطاع.

إرسال جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة لجميع الإدارات التعليمية

ومن جانبه، أوضح علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ إدارة الامتحانات أنهت جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع الإدارات التعليمية، وتم متابعة توزيعها على السادة المُعلمين بالفعل، كما تم توجيه رؤساء اللجان لبدء عملهم بالفعل.