هنا شيحة تحتفل بنجاح ابنها في الدراسة برسالة مؤثرة (صور)

احتفلت الفنانة هنا شيحة بنجاح ابنها مالك في الدراسة من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بصورًا من حفل التخرج في المدرسة بوجود أصدقائه والمقربين.

احتفال هنا شيحة بنجاح ابنها في الدراسة

وعلقت هنا شيحة على صورها مع ابنها قائلة: «ألف مبروك حبيبي وابني والراجل الجدع الجميل، ربنا يحفظك ويحميك دايما، دايما لطيف وبتراعي مشاعر اللي حواليك، ألف مبروك على النجاح يا حبيبي، عقبال الجامعه يا رب، ودايما أشوفك ناجح ومحقق اللي نفسك فيه».

آخر أعمال هنا شيحة

وكان آخر أعمال الفنانة هنا شيحة مشاركتها في قصة ما تيجي نشوف، ضمن أحداث مسلسل 55 قصة حب، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وكان يتناول مشكلات الأصدقاء والزواج في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في بطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم طارق صبري، نبيل عيسي، وآخرين.