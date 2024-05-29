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مدبولي: رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من بداية الشهر المقبل

كتب:

أسماء زايد
03:26 م | الأربعاء 29 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا بداية من الشهر المقبل، موضحا أنّ سعر رغيف العيش لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما رغم تضاعف سعر إنتاجه، ما يحمل الدولة أعباء مالية تزداد بصورة كبيرة للغاية.

وأشار رئيس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، إلى أنّ اجتماع مجلس الوزراء ناقش سبل تقليل الأعباء المالية على الدولة، بسبب أنّ الدولة تدعم الخبز بقيمة 120 مليار جنيه دعم للخبز، موضحا أن رفع سعر الرغيف هو ملف شائك، قائلا: «نرى حجم فاتورة الدعم ولازم نتحرك، وسنظل منحازون للفئات المستحقة للدعم»

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