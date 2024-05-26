الرئيس السيسي: تكلفة رغيف الخبز المدعم جنيه وربع.. ويباع بـ5 قروش لحماية البسطاء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تراعي الفئات الأكثر احتياجا خاصة في التعامل مع ملف أسعار السلع والخدمات، وقال: «لو رفعت الأسعار فيه ناس هتقدر تستحمل.. لكن الغلبان هيضيع، علشان كده بقول إننا لازم نتعاون مع بعض.. ونستحمل بعض.. وقلبنا على قلب بعض، ونكون أيد واحدة في مواجهة أي تحد، وقتها هنعدي أي أزمة».

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح عددا من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تتحمل عبء دعم رغيف الخبز حرصا على المواطن البسيط، لافتا إلى أن رغيف الخبز المدعم يكلف الدولة جنيه وربع.. في حين يباع بـ خمس قروش فقط، وتتحمل الدولة دفع فارق التكلفة، لأن هناك من لا يستطيع تحمل سعر التكلفة الفعلية.

وأشار إلى أنه من السهل الحديث بمثالية عن الغلاء، وعدم قدرة البعض على تحمل تبعاته، لكنه يعيب على من يرددون هذا الكلام، أنهم لا ينتبهون إلى ضرورة تعريف الناس بحقائق الأمور من باب التوعية، مشددا على أن الحديث عن تكلفة أسعار السلع والخدمات المدعومة من الدولة، يجب أن يصل لجميع المواطنين، لتوعيتهم بالتحديات التي تواجهها الدولة، ولا يجب أن يكون مثار خوف أو قلق، لأن المبدأ الذي يحكم الدولة وأجهزتها عند النظر لأسعار المنتجات والخدمات هو حماية المواطن البسيط.

وطالب الرئيس السيسي، الوزراء والإعلاميين والمفكرين والمبدعين، بمناقشة هذه التفاصيل في وسائل الإعلام وفي الأعمال الإبداعية.. بهدف توعية الناس، منوها بأن الشفافية في عرض الحقائق، هدفها تعزيز الثقة والتواصل مع المواطنين.. وترسيخ مبدأ التكاتف والتعاون لتجاوز التحديات.

وقال الرئيس السيسي: «لازم نعرف حجم الجهود المبذولة، والتحديات التي تواجهنا، علشان نعرف نعدي الأزمات بالتعاون والثقة بيننا».