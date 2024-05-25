وزير المالية يكشف عن فاتورة دعم الخبز: المواطن يدفع 5 مليارات.. والدولة 125 مليار جنيه

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن دعم رغيف الخبز وصل إلى 130 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن حجم فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام المقبل، تبلغ 636 مليار جنيه، بعد أن كان في معدلات 264 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022، والآن بلغ 636 مليار جنيه.

تابع خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «كل ذلك مدفوع بتكلفة دعم رغيف الخبز الذي يعتمد على القمح المحلي بسعر 2000 جنيه للإردب، بإجمالي تكلفة 50 مليار جنيه، وجزء المستورد 290 دولارا للإردب، بسعر صرف يتراوحان بين 47-48 جنيها أمام الدولار، يكون الإجمالي 80 مليار جنيه، حيث يتم استيراد نحو 5.5 مليارات طن من الأقماح، لمصلحة وزارة التموين، ليكون الإجمالي 130 مليار جنيه، وهي تكلفة 100 مليار رغيف مدعم».

ولفت إلى أن المواطن يتكلف 5 مليارات جنيه من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 125 مليار جنيه، متابعا: «لما نحط رغيف العيش مع دعم فواتير الكهرباء مع المنتجات البترولية، يضاف إليها دعم صناديق المعاشات، الذي يبلغ 225 مليار جنيه، وتكافل وكرامة 40 مليار جنيه، في الباب الرابع من الموازنة، وهو باب الدعم وهي بنود كثيرة جدا».